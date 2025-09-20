Italia fanalino di coda in Europa per l’istruzione del futuro | il 65% dei bambini svolgerà lavori inesistenti La ricerca

Il Future of Education Report 2025 di GoStudent dipinge un quadro allarmante per l'Italia: tra Austria, Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito, il nostro Paese occupa l'ultima posizione per un'istruzione orientata al futuro. La ricerca, condotta su 5.859 genitori e altrettanti figli di età compresa tra 10 e 16 anni, insieme a 300 insegnanti europei, rivela una preoccupante disconnessione tra il sistema formativo attuale e le competenze richieste dal mercato del lavoro di domani. L'articolo Italia fanalino di coda in Europa per l’istruzione del futuro: il 65% dei bambini svolgerà lavori inesistenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it