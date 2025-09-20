Italia Disabile sequestrato per ore | cosa gli hanno fatto È disumano

Un episodio di violenza brutale ai danni di un uomo disabile si è consumato lo scorso agosto a Pompei. Stamattina, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, gli agenti del Commissariato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone gravemente indiziate di sequestro di persona e lesioni personali. Il sequestro di agosto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati avrebbero prelevato la vittima in strada, costringendola con la forza a salire sulla loro auto. Per impedirgli di chiedere aiuto, gli avrebbero coperto la bocca e stretto un braccio intorno al collo, vincendone così ogni resistenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

