Italia Disabile sequestrato per ore | cosa gli hanno fatto È disumano

20 set 2025

Un episodio di violenza brutale ai danni di un uomo disabile si è consumato lo scorso agosto a Pompei.  Stamattina, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, gli agenti del Commissariato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone gravemente indiziate di sequestro di persona e lesioni personali. Il sequestro di agosto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati avrebbero  prelevato la vittima in strada, costringendola con la forza a salire sulla loro auto. Per impedirgli di chiedere aiuto, gli avrebbero  coperto la bocca  e stretto un braccio intorno al collo, vincendone così ogni resistenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

