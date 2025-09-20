Israele Ora forza mai vista
Gaza City è tenuta schiacciata in questi giorni sotto serrati bombardamenti israeliani, ma adesso Netanyahu e Trump vorrebbero vedere anche sviluppi rapidi sul terreno. Il premier ha davanti agli occhi la scadenza del 7 ottobre e vorrebbe poter dire agli israeliani che, due anni dopo quei massacri, Hamas è stato finalmente sgominato. "Anche il presidente Trump vorrebbe vedere la fine della guerra il più presto possibile", ha confermato alla radio dei coloni Canale 7 l’ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee. Invece le forze armate israeliane procedono a Gaza City, finora solo in rioni periferici, con i piedi di piombo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
