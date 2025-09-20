Israele la storia del direttore d’orchestra Ilan Volkov Il suo discorso per Gaza poi il suo arresto mentre era diretto verso la Striscia – Il video

Il direttore di orchestra israeliano Ilan Volkov è stato arrestato dalla polizia israeliana con altre tre persone mentre marciavano verso il confine di Gaza. Un’azione per chiedere di fermare le operazioni militari sulla Striscia che hanno provocato la morte di migliaia di persone. Nelle immagini si vede Volkov, direttore della Bbc Scottish Symphony Orchestra, esser portato via mentre grida: «Dobbiamo fermare il genocidio subito. Sta rovinando la vita di tutti. Fermatelo». Qualche giorno fa Volkov era intervenuto sulla situazione a Gaza chiedendo pubblicamente di fermare la guerra durante una sua esibizione ai BBC Proms alla Royal Albert Hall. 🔗 Leggi su Open.online

