Israele-Hamas giorno 715 di guerra | le notizie in diretta

Tel Aviv chiude i valichi con la Cisgiordania. Le forze di difesa continuano a chiedere l'evacuazione dei palestinesi. La Flotilla è salpata da Portopalo verso la Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele-Hamas, giorno 715 di guerra: le notizie in diretta

In questa notizia si parla di: israele - hamas

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»

L’esercito israeliano: evacuare #Gaza, useremo una forza senza precedenti contro #Hamas - #Israele Vai su Facebook

Guerra Israele-Hamas, le news del 19 ottobre 2025 | Hamas avverte: "Dopo attacco a Gaza Israele non otterrà nessun ostaggio" - X Vai su X

Hamas, attentato al valico. E Israele va a caccia del “fantasma di Gaza city” - E questa volta lo ha fatto al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Lo riporta ilmessaggero.it

Il 7 ottobre e i volti della tragedia: le giovani vite spezzate da Hamas - Shira, Shir e Karina, simboli di una generazione cresciuta tra sirene e rifugi, hanno visto i loro sogni infranti da Hamas in un giorno che ha cambiato ... Da affaritaliani.it