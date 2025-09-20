Irpinia sfide storiche e nuove prospettive al centro del confronto

Si è aperta questa mattina a Villa Amendola la seconda giornata di riflessione promossa per celebrare i 25 anni del Corriere dell’Irpini. Al centro del dibattito, l’Irpinia e le sue prospettive di sviluppo: dalle vertenze irrisolte alle nuove sfide legate alle tecnologie e alla formazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: irpinia - sfide

Consumi in frenata e imprese in bilico: l'Irpinia tra ristagno economico e nuove sfide

Grottaminarda, al via la campagna elettorale: Irpinia protagonista tra sviluppo e sfide sociali

Irpinia, il vescovo Melillo scrive agli studenti: “Curiosità e amicizia nelle vostre sfide”

Mio padre ogni mattina tornava a casa con i giornali e tra questi non mancava mai il Corriere dell’Irpinia: un quotidiano che in questi 25 anni è diventato un punto di riferimento per i cittadini, sapendo raccontare tanto le eccellenze quando le difficoltà di questo - X Vai su X

Tesori d'Irpinia Vai su Facebook

Irpinia, sfide storiche e nuove prospettive al centro del confronto; 5 Sfide chiave per la protezione online e come affrontarle; ‘L’eredità dello Sponz, sfida impegnativa per tutta l’Alta Irpinia’.

Locali storici, nuove assegnazioni. Ecco quali sono in Bergamasca - I riconoscimenti sono stati deliberati dall’Assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: «Il marchio di Attività Storica e di Tradizione – evidenzia Guidesi – rappresenta ... Scrive ecodibergamo.it

La Croce Bianca festeggia 60 anni, fra volontari storici e nuove sfide - Festeggia 60 anni la Croce Bianca, istituzione che oggi conta quasi 140. Segnala rainews.it