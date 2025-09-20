Ironman per le strade della Romagna il passaggio da Forlimpopoli e Bertinoro

E' il fine settimana dall'Ironman, il circuito americano di triathlon più estremo, che ha attraversato anche i territori di Forlimpopoli e Bertinoro. Due giornate dedicate, con l'Ironman Italy Emilia-Romagna e Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna. Sabato la gara ha visto a Cervia la tappa italiana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Strade chiuse Ironman 2025 a Cervia: come cambia la viabilità

Ricordiamo che sabato e domenica #BERTINORO vede la limitazione della circolazione per gara sportiva Ironman. Sabato 20 settembre la CANTINA è APERTA dalle 9 alle 12, accesso solo da Viale Carducci. In allegato, la mappa delle strade chiuse al traf Vai su Facebook

Ironman Italy Emilia-Romagna 2025: le modifiche alla viabilità - Sabato 20 e domenica 21 si terrà la Competizione di triathlon di interesse internazionale denominata Ironman Italy Emilia- Come scrive ravenna24ore.it

Ironman 2025: le strade chiuse a Ravenna e Cervia - Per consentire la realizzazione dell’Ironman 2025, in programma nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre, sono state previste modifiche ... Riporta corriereromagna.it