Ironman la carica dei seimila Oggi la prova più dura per i triatleti
Torna oggi a Cervia la tappa italiana del marchio sportivo più diffuso al mondo per numero di partecipanti: Ironman. Un lungo weekend con oltre 6.000 atleti a competere nelle tre distanze il triathlon di "lunga distanza" caratterizzato dall'insieme di tre discipline, nuoto (3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,2 km). L'avventura dei triatleti inizierà questa mattina, con partenza alle 7.30 dalla spiaggia libera di Cervia, nelle calme acque romagnole dove bracciata dopo bracciata gli atleti affronteranno i primi 3,8 km. Attraversando la riserva naturale della Salina di Cervia e, accompagnati dai fenicotteri rosa, percorreranno 180 km tra storia e natura fino al Borgo di Bertinoro, ed infine la maratona, tra i punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima, permetterà di arrivare al traguardo ed essere "finisher" Ironman in Italia.
