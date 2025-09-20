Iori | Milan? A mercato chiuso dico che c’è del materiale interessante su cui lavorare

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'appuntamento con 'Tutti in the box', Alessandro Iori, telecronista di DAZN, ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

iori milan a mercato chiuso dico che c8217232 del materiale interessante su cui lavorare

© Pianetamilan.it - Iori: “Milan? A mercato chiuso dico che c’è del materiale interessante su cui lavorare”

In questa notizia si parla di: iori - milan

Iori: A mercato chiuso, vedendo la rosa del Milan, c'è del materiale molto interessante su cui...; Iori sul Milan: È stato costruito facendo molta confusione sul mercato; Primavera, Renna: “Se andiamo a vedere i punti abbiamo avuto sei palle gol nette per segnare....

Iori sul Milan: "È stato costruito facendo molta confusione sul mercato" - Nel corso dell'appuntamento con il podcast 'Tutti in the box', il telecronista di DAZN Alessandro Iori ha parlato del Milan e del modo in cui la formazione rossonera è ... Riporta milannews.it

iori milan mercato chiusoMilan, mercato chiuso ma i rossoneri incassano ancora: in arrivo 8 milioni per la cessione di Adli - I rossoneri, capitanati da Tare, hanno messo a segno una nuova cessione verso l'Arabia. Secondo sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Iori Milan Mercato Chiuso