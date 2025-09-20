Io sono Rosa Ricci alla Festa del Cinema di Roma 2025 quando ci sarà | il programma delle fiction in anteprima al festival

Arriva Io sono Rosa Ricci alla Festa del Cinema di Roma 2025, il film prequel di Mare Fuori. La Festa del Cinema di Roma 2025, la ventesima edizione, si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con un ricco programma di film, serie TV, documentari, incontri e red carpet. Annunciato il programma ufficiale che comprende tra i numerosi titoli anche Io sono Rosa Ricci il film prequel della serie Mare Fuori. Ma quando ci sarà Io sono Rosa Ricci alla Festa del Cinema di Roma? Ecco una breve sintesi sul programma Le serie tv alla Festa del Cinema di Roma 2025. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Io sono Rosa Ricci alla Festa del Cinema di Roma 2025, quando ci sarà: il programma delle fiction in anteprima al festival

Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale

«Io Sono Rosa Ricci» al cinema il 30 ottobre, Maria Esposito: «Ora che è finito ho paura». Il film racconta il rapimento della figlia del boss; Io sono Rosa Ricci, il prequel con Maria Esposito in anteprima alla Festa del Cinema di Roma; Io sono Rosa Ricci, il poster ufficiale e la data di uscita del film prequel di Mare Fuori.

Io sono Rosa Ricci, il prequel con Maria Esposito in anteprima alla Festa del Cinema di Roma - Verrà svelato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public l'attesissimo Io sono Rosa Ricci, il film spin- Riporta ciakmagazine.it

XX Festa del Cinema di Roma nel segno di Jennifer Lawrence e Rosa Ricci - Un programma ricco, ricchissimo tra di titoli italiani e internazionali, film e serie. Secondo vanityfair.it