Io sono Farah torna in autunno | quando riparte su Canale 5 la seconda stagione

Al 20 settembre non c’è ancora una data ufficiale per il ritorno su Canale 5: la finestra indicata resta l’autunno, con ipotesi forte su ottobre, mentre la rete tiene l’annuncio in stand-by per allineare la serie alla nuova architettura di palinsesto. L’obiettivo è garantire continuità di visione e ridurre gli slittamenti. Il percorso italiano era partito lunedì 28 luglio alle 15:45 nel daytime, poi lo stop di Ferragosto e il rinvio del rientro per non disturbare la corsa al finale di If You Love. Nel frattempo, la serie è stata resa disponibile in streaming su Infinity, così i fan possono recuperare gli episodi senza attese e senza dipendere dall’orario lineare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sono - farah

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

Io sono Farah, replica puntata del 5 agosto in streaming | Video Mediaset

Io sono Farah, ferie prolungate per la soap turca di Canale 5

In un istante la vita di Farah viene stravolta… Scopri le emozioni della prima stagione completa di #IoSonoFarah, disponibile sul channel Dreamers and Love! Vai su Facebook

Perché Io sono Farah è stata cancellata e dove rivedere tutti gli episodi gratis • Io sono Farah, la dizi turca di successo di Mediaset, è stata improvvisamente cancellata: ecco i motivi e dove vedere tutti gli episodi gratis. - X Vai su X

Dove vedere Io sono Farah (non è più su Canale 5) e come cambia la programmazione delle dizi; Mediaset Infinity fa il pieno di ascolti in un solo giorno con la serie tv del momento; Io sono Farah, quando torna in onda su Canale 5? Ecco quando è in programma la seconda stagione.

Mediaset Infinity fa il pieno di ascolti in un solo giorno con la serie tv del momento - Demet Özdemir torna a emozionare con una storia d’amore, passione e pericolo: la faction turca debutta in esclusiva su Dreamers and Love di Mediaset Infinity ... Secondo libero.it

Io sono Farah: cancellata su Canale 5, tutti i 47 episodi disponibili su Mediaset Infinity - La soap con protagonisti Farah e Tahir è disponibile su Mediaset Infinity: gli episodi non trasmessi su Canale 5 sono ora visibili online ... Segnala it.blastingnews.com