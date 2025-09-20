Io sono Farah perché Mediaset ha sospeso la messa in onda | la strategia spiegata bene

La sospensione nasce da un’esigenza di palinsesto molto concreta. Io sono Farah è partita lunedì 28 luglio 2025 alle 15:45 su Canale 5; dopo due settimane di programmazione, l’8 agosto è andata in onda la puntata numero 16, poi lo stop nella settimana di Ferragosto (11–15 agosto). In quello slot Mediaset ha inserito un maxi appuntamento di If You Love alle 15:10, preceduto da Forbidden Fruit e seguito da La forza di una donna, per compattare il daytime estivo e non disperdere pubblico nei giorni più “vuoti” dell’anno. Il punto è che lo stop non è stato solo “tecnico”. Il 22 agosto è filtrata la scelta di non far rientrare subito Io sono Farah nel pomeriggio, per proteggere i minuti medi e accompagnare la corsa al finale di If You Love senza slittamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it