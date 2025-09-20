Lo scorso aprile, nel pieno della Design Week milanese, passando davanti al Castello Sforzesco, mi era balenata l’idea di andare a vedere la Pietà Rondanini con la nuova illuminazione realizzata da Robert Wilson. Mi sono trovato davanti una fila sterminata di persone e, ciò che era peggio, la fila serviva solo per prenotare il giorno in cui si sarebbe poi potuta fare la fila per vedere la scultura che oggi si può visitare senza nessuna attesa. Dai Labubu alla Gioconda: se la fila diventa un rito collettivo. A Milano accade di frequente. In questi mesi sono in migliaia a fare la fila a comperare i Labubu, le buffe creature ugly-cute ideate dall’artista di Hong Kong Kasing Lung nel 2015 ed esplose quando le star del KPop hanno cominciato a mostrare le proprie collezioni trasformando i pupazzetti in un oggetto di culto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Io c’ero: cosa ci dicono le file per i Labubu, le mostre e gli eventi