Investita da auto in città | una donna in codice rosso al Perrino
OSTUNI - Una donna è stata accidentalmente investita da una Volkswagen nel centro urbano di Ostuni. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso e chiamare i sanitari. La vittima è stata trasportata con urgenza da un'ambulanza del 118 all'ospedale “Perrino” di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: investita - auto
Lea Rosso investita e uccisa dall’auto pirata, le colleghe in ospedale: “Preoccupate perché non arrivava”
Rivive l’incubo in sella allo scooter. Investita dall’auto come tre anni fa
Scende dall’auto e attraversa la strada: investita una bambina di 10 anni
VIDEO | 71enne investita da un'auto muore in ospedale: prima vittima a Verona nel 2025 https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/09/20/incidente-mortale-in-viale-pancaldo-71enne-investita-da-unauto… - X Vai su X
Muore investita proprio sotto gli occhi del marito. L'aveva accompagnata dal parrucchiere ed era appena scesa dall'auto - facebook.com Vai su Facebook
Investita da pirata della strada a Milano, morta donna - Una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, è morta dopo essere stata investita da un'auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano. Secondo ansa.it
Milano, 71enne investita e uccisa da auto pirata: si cercano 4 adolescenti fuggiti a piedi - Una donna di 71 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano. Da tg24.sky.it