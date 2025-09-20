Investita da auto in città | una donna in codice rosso al Perrino

Brindisireport.it | 20 set 2025

OSTUNI - Una donna è stata accidentalmente investita da una Volkswagen nel centro urbano di Ostuni. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso e chiamare i sanitari. La vittima è stata trasportata con urgenza da un'ambulanza del 118 all'ospedale “Perrino” di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

