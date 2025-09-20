Arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato. I militari della caserma di Borello hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì nei confronti di un 56enne, cittadino albanese, presunto responsabile di "tentato omicidio aggravato". Il fatto risale al giugno scorso. Lungo una strada pubblica del comune di Mercato Saraceno, mentre l’uomo era a bordo del proprio autocarro, ha tentato d’investire a forte velocità, con l’intento di ucciderlo, un giovane con il quale aveva avuto pregressi screzi per futili motivi e più volte pesantemente minacciato e aggredito, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investe volontariamente 2 persone. Arrestato per tentato omicidio