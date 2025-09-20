Invasione di turisti sul Lago di Como la furia di una residente | 45 minuti per fare due chilometri

Sarà il clima ancora mite nonostante l’autunno alle porte, ma anche oggi – sabato 20 settembre – il Lago di Como è stato letteralmente preso d’assalto dai turisti. Una vera invasione a partire da Como città, dove già di mattina presto arrivavano pullman a “scaricare gente”. Ma la situazione più. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Invasione di turisti sul Lago di Como: orde di persone verso il ponte di Nesso, video virale

Ormai non è una novità: le scritte che invitano i turisti a tornarsene (o a starsene) a casa stanno iniziando a pullulare sulle Dolomiti. In questo caso il messaggio è addirittura accompagnato da un corredo di dati e prende slancio grazie a una domanda che, di f

Como, accovacciato tra i tavolini frugava negli zaini dei turisti. Indosso aveva un coltellino - La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato un 21enne di cittadinanza cubana, sprovvisto di documenti ed irregolare sul territorio per detenzione illecita di armi ed oggetti atti ad of ... Secondo comozero.it

Accalappiatori di turisti sul Lago di Como, sfogo di un residente: “I buttadentro ci sono ancora, e sono diventati violenti” - Il problema dei buttadentro – i promoter più o meno abusivi che accalappiano i turisti di fronte al Lago di Como – sembra tutt’altro che risolto. Segnala espansionetv.it