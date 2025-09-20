Intervision Vietnam vince il festival di Putin Usa disertano Russia non gareggia
(Adnkronos) – Gli Stati Uniti non hanno partecipato, la Russia non ha gareggiato. Intervision, il festival musicale internazionale voluto da Vladimir Putin a Mosca, è andato in scena con un paio di sorprese e alla fine incorona Duc Fuc, rappresentante del Vietnam. Prima del verdetto, però, è successo un po' di tutto. La cantante Vassy, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: intervision - vietnam
Intervision, succede di tutto al festival di Putin. Vince il Vietnam, Usa e Russia fuori dalla gara; Terremoto in Umbria, scossa 3.8 con epicentro a Massa Martana; Duc Phuc vince Intervision a Mosca, l’assenza di Vassy e il discorso di Shaman segnano il festival.
Intervision, Vietnam vince il festival di Putin. Usa disertano, Russia non gareggia - Vassy, la cantante americana attesa sul palco, alla fine non partecipa. Come scrive adnkronos.com
Duc Phuc vince Intervision a Mosca, l’assenza di Vassy e il discorso di Shaman segnano il festival - Il Festival Intervision A Mosca nel 2025 tra tensioni politiche, assenza degli Stati Uniti e la vittoria di duc phuc dal Vietnam come simbolo culturale internazionale ... Come scrive gaeta.it