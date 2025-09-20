Inter Visnadi | Le mani di Sommer e la testa di Thuram hanno messo ordine nelle gerarchie in campo

Con ottimismo e una ventata di rinnovato entusiasmo l’ Inter di Cristian Chivu riparte dal Sassuolo. La prossima gara di campionato contro i neroverdi di Fabio Grosso sarà indicativa e importante per il prosieguo dei nerazzurri in campionato. Fondamentale conquistare i tre punti dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro l’ Udinese L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Visnadi: “Le mani di Sommer e la testa di Thuram hanno messo ordine nelle gerarchie in campo”

In questa notizia si parla di: inter - visnadi

Visnadi critico: «Doppia Curva, Inter parte civile? Scelta molto discutibile»

Visnadi sul caso curve: «Inter e Milan costituite a parte civile? Mi sembra discutibile. Non vorrei che…»

Lookman Inter, Visnadi ha dubbi: «Dove trovano 50 milioni? Serve anche un difensore per Chivu»

Visnadi analizza Ajax Inter: «Le mani di Sommer, la testa di Thuram. Risposta di Chivu a Pandev? Ci mancava solo…» - X Vai su X

La fotografia del momento di Barella: "Dopo il tiro al volo fuori in Juve-Inter ha urlato al cielo..." Vai su Facebook

Visnadi: “La risposta di Chivu alla domanda di Pandev? Ci mancava che…”; Visnadi su Sommer: “Sempre decisivo. Ed è curioso il fatto che…”; Inter, Visnadi: “Le mani di Sommer e la testa di Thuram hanno messo ordine nelle gerarchie in campo”.

Visnadi: “La risposta di Chivu alla domanda di Pandev? Ci mancava che…” - Più l’arguzia di Chivu, che riecheggia il suo Mourinho", commenta Visnadi ... Riporta msn.com

Inter, Sommer rinato ad Amsterdam, ma dopo la Juve qualcosa è cambiato: la svolta di Chivu su Martinez - Sommer, difeso da Chivu dopo Torino e poi protagonista con l’Ajax, potrebbe comunque finire in panchina in favore di Martinez, promosso titolare dell'Inter in serie A ... Come scrive sport.virgilio.it