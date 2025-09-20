Inter svolta Champions e l’esame Sassuolo
Inter, buone notizie per Chivu in vista del Sassuolo: Lautaro Martinez e Darmian verso il rientro in gruppo L’Inter volta pagina dopo un inizio di campionato complicato, e lo fa nel migliore dei modi: con una vittoria fondamentale in Champions League. La trasferta in casa dell’Ajax, un test cruciale per misurare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - svolta
Biglietti per disabili, San Siro svolta: “Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio. Ma perché c’è voluto tanto tempo?”
Inter-Pio Esposito, sta succedendo davvero: svolta improvvisa sul futuro, le ultime
La svolta è arrivata: anche i tifosi con disabilità potranno abbonarsi a San Siro per vedere Inter e Milan
? Il sindaco Sala ha parlato del progetto stadio riguardante San Siro: svolta decisiva per Milan e Inter? #ACMilan #SempreMilan - X Vai su X
Ajax - Inter tra cambi di formazione e ultime news Svolta Stadio Vai su Facebook
Inter, svolta per Calhanoglu: scambio con il Galatasaray - L’Inter fa i conti con una svolta significativa con la questione che gravita attorno al futuro di Hakan Calhanoglu. Come scrive calciomercato.it
Inter: svolta in difesa, Taremi sblocca il centrale - Potrebbe spuntare un nome nuovo per il centrale grazie alla cessione dell’iraniano. Segnala calciomercato.it