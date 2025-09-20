Inter Stankovic contro Klinsmann | il sabato cadetto di due figli d’arte
Venezia-Cesena, quarta giornata di Serie B. Si gioca oggi pomeriggio al Pier Luigi Penzo una gara se vogliamo diversa dalle altre per il tifoso della Beneamata con un po’ di primavere sulle spalle. Il perché è presto detto. Per uno strano incrocio del destino infatti, i pali delle due formazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - stankovic
Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic
Cessione con clausole: come l’Inter mantiene il controllo su Stankovic
Gli Stankovic finanziano il mercato Inter: dopo Filip, anche Aleksandar può dire addio
Aleksandar #Stankovic brilla col Bruges: il club belga bravo ad anticipare 4 concorrenti. La recompra Inter... - X Vai su X
#Compleanno, Ha compiuto 47 anni ieri Dejan #Stankovic, ex centrocampista dell'#Inter e della #Lazio.Con i nerazzurri ha vinto la Champions League nella stagione 2009/2010. Attualmente è l'allenatore dello #SpartakMosca. Vai su Facebook
In Venezia-Cesena Stankovic sfida Klinsmann: dai gol dei papà alle... parate; US SASSUOLO: SFIDA TURATI-KLINSMANN-STANKOVIC PER LA PORTA; Il Sassuolo cerca un nuovo portiere: 3 nomi in lista, c'è anche Perin.
Di padre in figlio, domani la sfida fra Stankovic e Klinsmann: dai gol dei papà alle parate - Stankovic contro Klinsmann, ma non si tratta dei due ex campioni dell’Inter: domani in Venezia- Da tuttomercatoweb.com
In Venezia-Cesena Stankovic sfida Klinsmann: dai gol dei papà alle... parate - Curioso incrocio domani: la sfida tra Venezia e Cesena mette di fronte i figli di due ex dell’Inter. Si legge su gazzetta.it