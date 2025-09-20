Inter Sommer si riprende | ma l’alternanza con Martinez è inevitabile
Le critiche sono piovute a dirotto sulle spalle di Yann Sommer in questo avvio di stagione, ancor di più dopo la prestazione contro la Juventus che lo ha visto protagonista di parate poco efficienti che hanno portato poi alla seconda sconfitta dell’Inter in questa Serie A. Con la prestazione in Champions League, invece, il portiere svizzero si è riscattato con una prestazione decisiva che ha portato poi i nerazzurri alla vittoria con porta inviolata. Il futuro di Yann Sommer, però, è già scritto: a fine stagione il calciatore lascerà l’Inter in scadenza di contratto e a questo punto è inevitabile che Cristian Chivu inizi a testare anche l’affidabilità di Josep Martinez per consegnargli lo scettro definitivo nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
