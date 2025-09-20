Inter Sassuolo, tante novità in vista del match: l’argentino torna in gruppo, Bonny e Frattesi sperano nell’esordio da titolari, Martinez insidia Sommer. Vigilia di campionato per l’ Inter, che domenica sera ospiterà a San Siro il Sassuolo, neopromosso in Serie A. A poche ore dalla sfida arrivano indicazioni interessanti dall’allenamento di sabato ad Appiano Gentile, con alcune possibili novità di formazione che Cristian Chivu starebbe valutando. Secondo calciomercato.com, la notizia più attesa è il ritorno in gruppo di Lautaro Martinez. Il capitano argentino, fermato da un fastidio alla schiena che lo aveva relegato in panchina ad Amsterdam nella vittoria per 2-0 contro l’Ajax, ha svolto la rifinitura con i compagni e sarà regolarmente a disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, novità per Chivu dopo la rifinitura: Lautaro recupera e occhio al possibile turnover