Inter Sassuolo nerazzurri amarcord | il ricordo di quel 7-0 del 2014 2015 alla vigilia della quarta giornata – VIDEO

Inter Sassuolo, amarcord social: i nerazzurri celebrano la goleada di Mazzarri alla vigilia del match. Alla vigilia di Inter-Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A 202526, i nerazzurri hanno deciso di riaccendere la memoria dei tifosi. Sui propri canali ufficiali, infatti, è stato condiviso il ricordo del clamoroso 7-0 inflitto al Sassuolo nel settembre 2014, una delle vittorie più roboanti dell’ultimo decennio. Quella partita, giocata a San Siro e valida per la seconda giornata di campionato, vide l’Inter di Walter Mazzarri dominare in lungo e in largo contro gli emiliani, già reduci da un altro pesante 7-0 subito l’anno precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com

