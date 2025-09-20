Inter Sassuolo nerazzurri amarcord | il ricordo di quel 7-0 del 2014 2015 alla vigilia della quarta giornata – VIDEO

Internews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Sassuolo, amarcord social: i nerazzurri celebrano la goleada di Mazzarri alla vigilia del match. Alla vigilia di Inter-Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A 202526, i nerazzurri hanno deciso di riaccendere la memoria dei tifosi. Sui propri canali ufficiali, infatti, è stato condiviso il ricordo del clamoroso 7-0 inflitto al Sassuolo nel settembre 2014, una delle vittorie più roboanti dell’ultimo decennio. Quella partita, giocata a San Siro e valida per la seconda giornata di campionato, vide l’Inter di Walter Mazzarri dominare in lungo e in largo contro gli emiliani, già reduci da un altro pesante 7-0 subito l’anno precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter sassuolo nerazzurri amarcord il ricordo di quel 7 0 del 2014 2015 alla vigilia della quarta giornata 8211 video

© Internews24.com - Inter Sassuolo, nerazzurri amarcord: il ricordo di quel 7-0 del 2014/2015 alla vigilia della quarta giornata – VIDEO

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

inter sassuolo nerazzurri amarcordSassuolo, quante gioie passate con l’Inter - Contro i nerazzurri 10 vittorie su 22 partite giocate: è la squadra con cui i neroverdi hanno fatto più punti nella massima serie ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

inter sassuolo nerazzurri amarcordInter-Sassuolo pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Sassuolo con un focus del nostro esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 4° turno di Serie A. Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Sassuolo Nerazzurri Amarcord