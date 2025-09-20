Inter Sassuolo nerazzurri amarcord | il ricordo di quel 7-0 del 2014 2015 alla vigilia della quarta giornata – VIDEO
Inter Sassuolo, amarcord social: i nerazzurri celebrano la goleada di Mazzarri alla vigilia del match. Alla vigilia di Inter-Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A 202526, i nerazzurri hanno deciso di riaccendere la memoria dei tifosi. Sui propri canali ufficiali, infatti, è stato condiviso il ricordo del clamoroso 7-0 inflitto al Sassuolo nel settembre 2014, una delle vittorie più roboanti dell’ultimo decennio. Quella partita, giocata a San Siro e valida per la seconda giornata di campionato, vide l’Inter di Walter Mazzarri dominare in lungo e in largo contro gli emiliani, già reduci da un altro pesante 7-0 subito l’anno precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com
Women's cup. Il Milan col Sassuolo e l'Inter va a Genova. Como, c'è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
