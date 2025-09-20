Inter Sassuolo Lautaro in bilico e Pio scalpita! Titolare anche in campionato? Le ultime

Inter Sassuolo, la decisione su Lautaro arriverà solo dopo la rifinitura: Chivu pensa a Esposito o Bonny accanto a Thuram. Alla vigilia di Inter-Sassuolo, restano dubbi sulla presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez, capitano nerazzurro e riferimento assoluto in attacco. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la sua condizione fisica non è ancora ottimale a causa del problema alla schiena che lo ha fermato prima della sfida di Champions League contro l’Ajax. «Un allenamento per capire, valutare e poi decidere», scrive la rosea, sottolineando che la rifinitura odierna sarà decisiva per sciogliere le riserve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Sassuolo, Lautaro in bilico e Pio scalpita! Titolare anche in campionato? Le ultime

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Domenica con Inter-Sassuolo parte 'Fuoriclasse', il nuovo format di DAZN condotto da Diletta Leotta - X Vai su X

Sky - Inter-Sassuolo, si rivede Acerbi. Lautaro o Esposito al fianco di Thuram, Sucic e Frattesi scalpitano. Vai su Facebook

Inter, Lautaro in bilico: avanza Pio Esposito; Lautaro gioca o no Torino-Inter? Le condizioni dell'argentino e chi ci sarà in attacco tra i nerazzurri; Inter, a Parma con Dimarco e Lautaro. Dumfries, si allunga lo stop.

Inter, Lautaro in bilico: avanza Pio Esposito - In attesa di Lautaro, contro il Sassuolo potrebbe toccare ancora a Pio Esposito. Lo riporta corrieredellosport.it

Inter, Lautaro ancora in bilico: Chivu teme sia un problema serio - Le condizioni dell'attaccante argentino preoccupano; la schiena non migliora, Chivu è in ansia e pensa ad alternative ... spaziointer.it scrive