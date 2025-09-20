Inter-Sassuolo Lautaro ancora in dubbio | Chivu gestisce l’attacco

Dopo il faticoso match contro la Juventus, il capitano dell’Inter Lautaro Martine z ha iniziato a soffrire di un dolore alla schiena che non gli ha permesso di prepararsi al meglio per la sfida di Champions League contro l’Ajax che, di fatti, lo ha visto in panchina. Nella rifinitura odierna, alla vigilia della partita, Cristian Chivu valuterà le condizioni del Toro per capire le possibilità di vederlo nuovamente in campo dal 1? oppure essere più prudente facendolo accomondare in panchina per la seconda volta di seguito. Ad ogg i la non presenza di Lautaro in campo non sembrerebbe più un problema che l’Inter dovrà affrontare con ansia come lo scorso anno, quando alle sue spalle c’erano Arnautovic, Correa e Taremi, che non offrivano troppe garanzie all’allora allenatore Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

