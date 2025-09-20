Inter-Sassuolo Lautaro ancora in dubbio | Chivu gestisce l’attacco
Dopo il faticoso match contro la Juventus, il capitano dell’Inter Lautaro Martine z ha iniziato a soffrire di un dolore alla schiena che non gli ha permesso di prepararsi al meglio per la sfida di Champions League contro l’Ajax che, di fatti, lo ha visto in panchina. Nella rifinitura odierna, alla vigilia della partita, Cristian Chivu valuterà le condizioni del Toro per capire le possibilità di vederlo nuovamente in campo dal 1? oppure essere più prudente facendolo accomondare in panchina per la seconda volta di seguito. Ad ogg i la non presenza di Lautaro in campo non sembrerebbe più un problema che l’Inter dovrà affrontare con ansia come lo scorso anno, quando alle sue spalle c’erano Arnautovic, Correa e Taremi, che non offrivano troppe garanzie all’allora allenatore Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
Domenica con Inter-Sassuolo parte 'Fuoriclasse', il nuovo format di DAZN condotto da Diletta Leotta - X Vai su X
Sky - Inter-Sassuolo, si rivede Acerbi. Lautaro o Esposito al fianco di Thuram, Sucic e Frattesi scalpitano. Vai su Facebook
Lautaro Martinez in dubbio per Inter-Sassuolo, chi può giocare al suo posto: Pio Esposito, Bonny e le alternative di Chivu; Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 4^ giornata; La stella dell'Inter in dubbio per la partita contro il Sassuolo.
Inter, allarme Lautaro Martinez: le ultime verso il Sassuolo - Domani i nerazzurri affronteranno il Sassuolo con l'obiettivo di cancellare le sconfitte contro Udinese e Juventus e ... Secondo fantacalcio.it
Verso Inter – Sassuolo, Lautaro in dubbio - A pochi giorni dal match di domenica, Chivu lavora sulla formazione, con alcune sorprese. Da sportpaper.it