Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-0 con l’Ajax in Champions League, nel segno di Marcus Thuram, i nerazzurri vogliono dare continuità ai risultati, dimostrando di poter risalire ancora la china della classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle posizioni nobili della classifica, dopo un inizio di annata difficile. La prossima gara sarà quella con il Sassuolo, in programma domani 21 settembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, contro un cliente storicamente ostico sia in casa che in trasferta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Sassuolo, Grosso: "Loro tra i più forti d'Italia e d'Europa"