Inter-Sassuolo Grosso | Loro tra i più forti d’Italia e d’Europa
Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-0 con l’Ajax in Champions League, nel segno di Marcus Thuram, i nerazzurri vogliono dare continuità ai risultati, dimostrando di poter risalire ancora la china della classifica. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle posizioni nobili della classifica, dopo un inizio di annata difficile. La prossima gara sarà quella con il Sassuolo, in programma domani 21 settembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, contro un cliente storicamente ostico sia in casa che in trasferta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
LIVE - Vigilia di #InterSassuolo, Cristian #Chivu a breve presenterà il match in conferenza stampa ad Appiano - X Vai su X
Domenica l’Inter sfiderà nella cornice del San Siro il Sassuolo ? I biglietti per assistere al match sono ancora disponibili: risposta, dunque, ancora timida da parte dei tifosi #Inter #InterSassuolo #SerieA #SpazioInter Vai su Facebook
Sassuolo-Napoli Grosso | Si poteva fare qualcosa di più ma sono contento della prestazione dei ragazzi.
Inter-Sassuolo, Fabio Grosso: “Gli ostacoli grandi sono opportunità per dare il meglio di sé” - Sassuolo, partita che si giocherà a San Siro domani sera alle ore 20:45 (che potrete seguire in diretta su CanaleSassuolo. Scrive canalesassuolo.it
Inter-Sassuolo, Chivu presenta il match: segui la conferenza stampa LIVE - I ragazzi di Chivu intendono mettersi alle spalle due sconfitte di fila contro Udinese e Juventus, tornando a fare bottino pieno domani sera nel match col Sassuolo di Grosso. Segnala spaziointer.it