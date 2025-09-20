Inter Sassuolo è anche Marotta contro Carnevali! Tra amicizia e rivalità l’incrocio alla quarta giornata di Serie A

Inter Sassuolo, Marotta e Carnevali protagonisti fuori dal campo: dai rapporti personali agli affari di mercato. L’incrocio dopo quattro giornate. La vigilia di Inter-Sassuolo non si gioca solo sul campo di San Siro, ma anche sul piano dei rapporti tra le due dirigenze. A sottolinearlo è Il Giorno, che introduce la partita di domani con un titolo eloquente: «Marotta-Carnevali, ancora loro». Due figure centrali del calcio italiano, legate da un rapporto di profonda amicizia che dura da anni, ma che non cancella la rivalità sportiva. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’ Inter, e Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, hanno costruito nel tempo un legame forte, nato da una stima reciproca e alimentato da numerose trattative di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

