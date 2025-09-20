Inter Sassuolo due indisponibili per Grosso | l’annuncio alla vigilia del match di San Siro
valevole per il 4° turno di Serie A. Alla vigilia della sfida contro l’ Inter, valida per la quarta giornata di Serie A, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha fatto il punto sulla formazione che intende schierare a San Siro. Il tecnico ha confermato che due giocatori saranno indisponibili per infortunio: il difensore centrale Sebastian Walukiewicz e il terzino destro Yeferson Paz. Walukiewicz, in particolare, ha lavorato a parte a causa di un problema all’anca e la sua presenza in campo sarà valutata con attenzione nelle ore precedenti al match. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
