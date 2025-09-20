Inter Sassuolo, conferme sul recupero di Lautaro Martinez: si va verso la convocazione per il match. In porta sempre più possibile il turnover. Arrivano conferme importanti in vista di Inter – Sassuolo, sfida valida per la quarta giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro. Secondo La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez ha definitivamente smaltito il problema alla schiena e sarà regolarmente convocato da Cristian Chivu. «La schiena non dà più fastidio, la convocazione è certa», scrive la rosea, spiegando come il capitano argentino sia pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, conferme sul recupero di Lautaro Martinez: sarà convocato! Sciolti i dubbi per la porta