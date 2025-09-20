Inter-Sassuolo Chivu para le critiche | Preoccupato solo di tirar fuori il massimo

Milano, 20 settembre 2025 – Con sei punti già da recuperare rispetto alla vetta della classifica, l'Inter si prepara a ospitare domani sera alle 20.45 il Sassuolo, tradizionale bestia nera dei nerazzurri capace di strappare dieci vittorie su ventidue precedenti, con due pareggi e altri dieci successi dei milanesi. Le due sconfitte in campionato contro Udinese e Juventus hanno già portato a qualche critica per i vice-campioni in carica. " Il rumore dei nemici fa parte del gioco, perché è sempre stato di attualità, ma tiro avanti per la mia strada e non guardo in faccia nessuno - dice Cristian Chivu in conferenza stampa -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

