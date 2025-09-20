Inter Sassuolo Chivu non prende rischi? Lautaro resta in dubbio ecco cosa sarà decisivo!

Inter Sassuolo, condizioni di Lautaro da valutare: Chivu aspetta il verdetto dell’allenamento e pensa alle alternative. La presenza di Lautaro Martinez dal primo minuto nella sfida tra Inter e Sassuolo resta incerta. Secondo Tuttosport, «la presenza – o meno – di Lautaro Martinez dal 1’ contro il Sassuolo verrà decisa solo oggi». Il fastidio alla schiena non è ancora del tutto superato e la decisione definitiva verrà presa in seguito all’allenamento mattutino e alla conferenza stampa di Cristian Chivu, in programma alle 14 ad Appiano Gentile. Il capitano argentino, classe 1997, ha saltato la gara di Champions contro l’Ajax e non è ancora al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

