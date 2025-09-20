Inter-Sassuolo Chivu in conferenza | Loro insidiosi dobbiamo essere pronti

La giornata di oggi 20 settembre è di vigilia per l’Inter. Reduci dalla vittoria per 2-0 con l’Ajax nel debutto in Champions League, i nerazzurri sembrano aver ritrovato la retta via e vogliono dare continuità ai risultati. L’obiettivo è quello di mettere a referto quanti più punti possibili, fino alla prossima sosta per le Nazionali. La Beneamata tornerà in campo domani contro il Sassuolo, gara in programma alle ore 20:45 in quel del Giuseppe Meazza. Un duello storicamente ostico, contro un cliente che ha frecce interessanti nel suo arco. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la conferenza stampa di Cristian Chivu, che presenterà il match. 🔗 Leggi su Forzainter.eu