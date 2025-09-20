Inter Sassuolo, chance dal 1? per Darmian? Chivu pensa a 6 cambi di formazione rispetto all’undici mandato in campo contro l’Ajax. In vista della sfida di Serie A contro il Sassuolo, l’ Inter guidata da Cristian Chivu si appresta a cambiare volto rispetto alla partita di Champions League vinta contro l’ Ajax. Durante la conferenza stampa della vigilia, il tecnico rumeno ha confermato che almeno un cambio in attacco è certo, con Lautaro Martinez, capitano e punta argentina, pronto a partire dalla panchina nonostante il miglioramento delle condizioni fisiche. Al suo posto dovrebbe essere confermato Francesco Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005, che agirà al fianco di Marcus Thuram, punta francese in grande forma in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, chance dal 1? per Darmian? Chivu pensa a 6 cambi di formazione rispetto all’Ajax