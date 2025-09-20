Inter Sassuolo cambia la probabile formazione | sciolti i dubbi le sorprese di Chivu!

Inter Sassuolo, le ultime in vista della quarta giornata di Serie A contro il Sassuolo che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. «Un Martinez giocherà». Con una battuta in conferenza stampa, Cristian Chivu ha lasciato intendere che uno tra Lautaro Martinez e Josep Martinez sarà in campo dal 1’ nella sfida di domenica sera a San Siro contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Un gioco di parole che ha subito acceso le ipotesi di formazione, con la sensazione che sarà il portiere spagnolo a prendersi il posto da titolare, mentre per il capitano nerazzurro il ballottaggio resterà aperto fino a poche ore dal calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Sassuolo, cambia la probabile formazione: sciolti i dubbi, le sorprese di Chivu!

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Inter-Sassuolo, la probabile: ballottaggio in attacco. Torna Sucic dal 1'. In difesa… - X Vai su X

Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sassuolo, Cristian Chivu ha annunciato il recupero di capitan Lautaro Martinez, rimasto in panchina in Champions League per problemi alla schiena L'allenatore nerazzurro però non ha voluto svelare se giocherà Vai su Facebook

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A; Probabili formazioni Inter-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Martinez, Sommer, Lautaro, Pio Esposito e Berardi; Inter-Sassuolo, probabile formazione: ballottaggio davanti. C’è Sucic. Cambio in difesa.

Inter Sassuolo, Lautaro verso la panchina: la probabile di Chivu - Le ultime sui nerazzurri e sulle scelta di Chivu in vista del match di domani sera contro i neroverdi di Fabio Grosso. Secondo spaziointer.it

Probabili formazioni Inter-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Martinez, Sommer, Lautaro, Pio Esposito e Berardi - La domenica del quarto turno di Serie A si chiude con l'Inter che ospita il Sassuolo a San Siro: le scelte di formazione di Chivu e Grosso. Segnala goal.com