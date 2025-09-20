Inter Sassuolo bestia nera al Meazza | Chivu per invertire la rotta
Archiviata la vittoria per 2-0 con l’Ajax in Champions League, per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. I nerazzurri desiderano infatti dare continuità ai risultati, dimostrando di poter risalire la china di una classifica che non può soddisfare l’ambiente. L’obiettivo è quello di mettere a referto quanti più punti possibili fino alla prossima pausa per le Nazionali. La Beneamata tornerà in campo domani 21 settembre con il Sassuolo, gara in programma alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza e valida per il quarto turno di campionato. Un match estremamente delicato, contro un cliente che arriverà a Milano senza alcun timore reverenziale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
