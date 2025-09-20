Inter Sassuolo attenzione a Matic! Il serbo già leader dei neroverdi L’analisi di Tuttosport
Inter Sassuolo, Nemanja Matic pronto a sfidare i nerazzurri: esperienza e qualità al servizio di Grosso al ritorno in Serie A degli emiliani. Domenica sera a San Siro l’ Inter di Cristian Chivu riceverà il Sassuolo, e tra gli osservati speciali c’è senza dubbio Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, 37 anni compiuti lo scorso 1° agosto, ha impiegato pochissimo tempo per diventare un punto di riferimento della formazione di Fabio Grosso. Il suo pedigree è di livello assoluto: Benfica, Chelsea, Manchester United, Roma e Lione tra le tappe di una carriera che lo rende, probabilmente insieme a Kevin-Prince Boateng, il giocatore più celebre ad aver indossato la maglia neroverde. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
Domenica con Inter-Sassuolo parte 'Fuoriclasse', il nuovo format di DAZN condotto da Diletta Leotta - X Vai su X
Sky - Inter-Sassuolo, si rivede Acerbi. Lautaro o Esposito al fianco di Thuram, Sucic e Frattesi scalpitano. Vai su Facebook
Probabili formazioni Inter Sassuolo, le idee di Grosso; Calciomercato Sassuolo, retroscena Matic: il Pisa, la videocall e come l'hanno convinto i neroverdi; Grosso Comincia a vedersi la nostra identità.
Inter-Sassuolo, pronostico risultato esatto: attenzione al colpaccio degli ospiti - Sassuolo, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 settembre alle 20:45 a San Siro ... Si legge su fcinter1908.it
Inter-Sassuolo, Chivu vara la rivoluzione: pronti una serie di cambi - L’Inter attende il Sassuolo, vincere per ripartire anche in campionato. Segnala spaziointer.it