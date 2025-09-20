Inter Sassuolo, Nemanja Matic pronto a sfidare i nerazzurri: esperienza e qualità al servizio di Grosso al ritorno in Serie A degli emiliani. Domenica sera a San Siro l’ Inter di Cristian Chivu riceverà il Sassuolo, e tra gli osservati speciali c’è senza dubbio Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, 37 anni compiuti lo scorso 1° agosto, ha impiegato pochissimo tempo per diventare un punto di riferimento della formazione di Fabio Grosso. Il suo pedigree è di livello assoluto: Benfica, Chelsea, Manchester United, Roma e Lione tra le tappe di una carriera che lo rende, probabilmente insieme a Kevin-Prince Boateng, il giocatore più celebre ad aver indossato la maglia neroverde. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, attenzione a Matic! Il serbo già leader dei neroverdi. L’analisi di Tuttosport