Inter occhi puntati su Caprile | il portiere del Cagliari nel mirino per la prossima stagione? Il retroscena
Inter, occhi su Caprile: il portiere del Cagliari nel mirino per la prossima stagione? Il retroscena di mercato L’Inter continua a seguire con grande attenzione Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari Calcio, protagonista di un avvio di stagione brillante in Serie A 202526. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, un osservatore nerazzurro era . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
