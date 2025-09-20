Inter le ultime sulle condizioni di Lautaro

Ilprimatonazionale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, allarme Lautaro Martinez: le ultime verso il Sassuolo Rientrato l’allarme sulle condizione del Toro Martinez, in base a quanto ripotato da Gazzetta dello Sport. “Dopo qualche giorno di dolori e attesa, il capitano dell’Inter torna ad allenarsi regolarmente ad Appiano alla vigilia della partita con il Sassuolo. La schiena L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter le ultime sulle condizioni di lautaro

© Ilprimatonazionale.it - Inter, le ultime sulle condizioni di Lautaro

In questa notizia si parla di: inter - ultime

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

Inter, allarme Lautaro Martinez: le ultime verso il Sassuolo; Inter, Lautaro Martinez torna ad allenarsi in gruppo; Inter, Lautaro si allena a parte: le ultime verso il Sassuolo.

inter ultime condizioni lautaroInter, Lautaro Martinez torna ad allenarsi in gruppo - Questa mattina, alla vigilia della sfida col Sassuolo, l'attaccante argentino ha ripreso a lavorare in gruppo con il resto ... Segnala fantacalcio.it

inter ultime condizioni lautaroInter, allarme Lautaro Martinez: le ultime verso il Sassuolo - Domani i nerazzurri affronteranno il Sassuolo con l'obiettivo di cancellare le sconfitte contro Udinese e Juventus e ... fantacalcio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Ultime Condizioni Lautaro