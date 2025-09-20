Inter le ultime su Lautaro Esposito e Calha in vista del Sassuolo
Conferenza stampa per Chivu alla vigilia del match contro i neroverdi, valido per la 4ª giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: inter - ultime
Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray
Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi
Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman
Lautaro non c’è? Nessun problema: nelle ultime 27 senza di lui l’Inter non ha mai perso Quando il gatto non c’è, i topi ballano. E quando non c’è il Toro? Balla l’Inter. L’ennesima conferma è arrivata ad Amsterdam nell’esordio europeo di Cristian Chivu s Vai su Facebook
. @Inter, le ultime in vista del Sassuolo: in gruppo Darmian, lavoro differenziato per Lautaro - X Vai su X
Inter, le ultime su Lautaro, Esposito e Calha in vista del Sassuolo; Inter, Lautaro in bilico: avanza Pio Esposito; Inter-Sassuolo, le ultime news sulle condizioni di Lautaro.
Inter-Sassuolo | Pio Esposito, Bonny, Lautaro o Thuram: scelta la coppia titolare! - Semaforo verde sulla sfida della 4^ giornata tra i nerazzurri di Chivu e il Sassuolo di Grosso. Segnala fantamaster.it
Inter, Chivu enigmatico: «Un Martinez giocherà sicuramente...». Lautaro in dubbio, tocca ancora a Esposito? - I nerazzurri domani sera a San Siro contro il Sassuolo. Secondo msn.com