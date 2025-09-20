Inter le ultime su Lautaro Esposito e Calha in vista del Sassuolo

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa per Chivu alla vigilia del match contro i neroverdi, valido per la 4ª giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter le ultime su lautaro esposito e calha in vista del sassuolo

© Gazzetta.it - Inter, le ultime su Lautaro, Esposito e Calha in vista del Sassuolo

In questa notizia si parla di: inter - ultime

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

Inter, le ultime su Lautaro, Esposito e Calha in vista del Sassuolo; Inter, Lautaro in bilico: avanza Pio Esposito; Inter-Sassuolo, le ultime news sulle condizioni di Lautaro.

inter ultime lautaro espositoInter-Sassuolo | Pio Esposito, Bonny, Lautaro o Thuram: scelta la coppia titolare! - Semaforo verde sulla sfida della 4^ giornata tra i nerazzurri di Chivu e il Sassuolo di Grosso. Segnala fantamaster.it

inter ultime lautaro espositoInter, Chivu enigmatico: «Un Martinez giocherà sicuramente...». Lautaro in dubbio, tocca ancora a Esposito? - I nerazzurri domani sera a San Siro contro il Sassuolo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Ultime Lautaro Esposito