Inter l’accusa del Comitato | 27 milioni di manutenzione tralasciati

Ilprimatonazionale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro, l’accusa del Comitato: 27 milioni di manutenzione tralasciata da Inter e Milan Il Comitato Sì Meazza lancia un j’accuse pesante contro Inter e Milan, accusando i due club di aver ignorato opere di manutenzione straordinaria per circa 27 milioni di euro allo stadio San Siro. Luigi Corbani, presidente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter l8217accusa del comitato 27 milioni di manutenzione tralasciati

© Ilprimatonazionale.it - Inter, l’accusa del Comitato: 27 milioni di manutenzione tralasciati

In questa notizia si parla di: inter - accusa

Damascelli accusa e spara a zero: «Inter come mani Pulite! Lautaro Martinez da cedere»

Podolski, nessuna accusa per gli insulti razzisti dell’ex Inter. La Procura di Monaco chiude l’indagine

Ziliani accusa: «Per la Juventus silenzio dei media, Inter sotto lente…»

Cerca Video su questo argomento: Inter L8217accusa Comitato 27