Inter l’accusa del Comitato | 27 milioni di manutenzione tralasciati
San Siro, l'accusa del Comitato: 27 milioni di manutenzione tralasciata da Inter e Milan Il Comitato Sì Meazza lancia un j'accuse pesante contro Inter e Milan, accusando i due club di aver ignorato opere di manutenzione straordinaria per circa 27 milioni di euro allo stadio San Siro. Luigi Corbani, presidente
Damascelli accusa e spara a zero: «Inter come mani Pulite! Lautaro Martinez da cedere»
Podolski, nessuna accusa per gli insulti razzisti dell’ex Inter. La Procura di Monaco chiude l’indagine
Ziliani accusa: «Per la Juventus silenzio dei media, Inter sotto lente…»
