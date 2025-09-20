Inter col miglior attacco ma con la peggior difesa | i numeri e le statistiche dopo le prime 3 giornate di Serie A

Dopo le prime tre giornate della Serie A 2025-26, l' Inter si trova in una posizione statistica curiosa e contraddittoria. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, hanno segnato ben nove gol, confermandosi l'attacco più prolifico del campionato, ma al tempo stesso hanno subito sei reti, condividendo con il Lecce il primato negativo della peggior difesa della Serie A. Un dato che mette in evidenza il forte divario tra le prestazioni offensive e quelle difensive della squadra lombarda in questo avvio di stagione.

Serie A 2025-26, Inter miglior attacco e peggior difesa dopo 3 giornate. Sei le reti al passivo come nel 20-21 - 26, nelle quali ha perso due partite di fila (con Udinese e Juve) dopo l'esordio vincente col Torino, l'Inter ha sia il miglior attacco che la peggior difesa.

