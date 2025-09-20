Inter Chivu prepara il turnover col Sassuolo | Pio Esposito ancora titolare
. Le ultime sulle scelte del tecnico nerazzurro Dopo la boccata d’ossigeno europea ad Amsterdam, per l’Inter è tempo di rituffarsi sul campionato, dove le ultime due sconfitte consecutive hanno lasciato il segno. Contro il Sassuolo, domani a San Siro, Cristian Chivu chiede alla sua squadra di mostrare gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!»
GdS - L'Inter di Chivu e i calci piazzati, da Bastoni a Thuram: è Angelo Palombo il mago delle palle inattive - X Vai su X
Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sassuolo, Cristian Chivu ha annunciato il recupero di capitan Lautaro Martinez, rimasto in panchina in Champions League per problemi alla schiena L'allenatore nerazzurro però non ha voluto svelare se giocherà - facebook.com Vai su Facebook
Scossa Chivu: quattro cambi (ma forse di più) contro l'Ajax per la svolta; Fantacalcio, l’Inter riceve il Sassuolo: le ultime di formazione; Due incidenti sulla A7 e sulla A26: code e rallentamenti.
Inter, Chivu prepara il turnover col Sassuolo: Pio Esposito ancora titolare - Dopo la boccata d’ossigeno europea ad Amsterdam, per l’Inter è tempo di rituffarsi sul campionato ... Da calcionews24.com
Inter-Sassuolo: c’è il verdetto su Lautaro, Chivu ha scelto anche il portiere - Inter Sassuolo – L’ Inter si prepara per la sfida casalinga contro il Sassuolo, valida per la 4^ giornata di Serie A. Scrive fantamaster.it