Inter Chivu prepara il turnover col Sassuolo | Pio Esposito ancora titolare

Calcionews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le ultime sulle scelte del tecnico nerazzurro Dopo la boccata d’ossigeno europea ad Amsterdam, per l’Inter è tempo di rituffarsi sul campionato, dove le ultime due sconfitte consecutive hanno lasciato il segno. Contro il Sassuolo, domani a San Siro, Cristian Chivu chiede alla sua squadra di mostrare gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter chivu prepara il turnover col sassuolo pio esposito ancora titolare

© Calcionews24.com - Inter, Chivu prepara il turnover col Sassuolo: Pio Esposito ancora titolare

In questa notizia si parla di: inter - chivu

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!»

Scossa Chivu: quattro cambi (ma forse di più) contro l'Ajax per la svolta; Fantacalcio, l’Inter riceve il Sassuolo: le ultime di formazione; Due incidenti sulla A7 e sulla A26: code e rallentamenti.

inter chivu prepara turnoverInter, Chivu prepara il turnover col Sassuolo: Pio Esposito ancora titolare - Dopo la boccata d’ossigeno europea ad Amsterdam, per l’Inter è tempo di rituffarsi sul campionato ... Da calcionews24.com

Inter-Sassuolo: c’è il verdetto su Lautaro, Chivu ha scelto anche il portiere - Inter Sassuolo – L’ Inter si prepara per la sfida casalinga contro il Sassuolo, valida per la 4^ giornata di Serie A. Scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Chivu Prepara Turnover