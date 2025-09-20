Inter Cassano-show contro Inzaghi | Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno

Webmagazine24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Antonio Cassano 'incorona' Massimiliano Allegri e critica Simone Inzaghi. L'ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter ha parlato del nuovo allenatore del Milan riconoscendogli una mentalità vincente che sarebbe servita, secondo lui, all'Inter in questi anni: "In quattro anni Inzaghi ha vinto uno scudetto e ne ha buttati al vento tre. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inter - cassano

Cassano durissimo: «Inzaghi ha distrutto l’Inter! Chivu farà meglio»

Cassano contro Inzaghi: «Ha rovinato completamente l’Inter per questo motivo. E’ andato in Arabia perché…»

Cassano attacca Inzaghi: «Ha distrutto l’Inter, prenda in giro altri. Chivu farà meglio, spero in una cosa»

Con Allegri l'Inter vinceva lo Scudetto ogni anno, Cassano-show contro Inzaghi; Il tremendo attacco di Cassano ad Inzaghi: Ha preso per il c**o la gente dell'Inter; Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l'ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan.

Cassano contro Marotta dopo Juve-Inter: “La gente lo prende per il c..o, non sa chi sono i giocatori” - Antonio Cassano prende di mira Beppe Marotta dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juve e l'inizio di campionato non proprio positivo dei nerazzurri ... Da fanpage.it

inter cassano show controInter, Cassano: basta con quei tre, Chivu sarai un top ma ti dico io come devi giocare - FantAntonio Cassano a Viva el Futbol chiede l’esclusione di Barella, Mkhitaryan e Dimarco e ritiene Tudor il vero vincitore del derby d’Italia, poi indica a Chivu il modulo da seguire ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Cassano Show Contro