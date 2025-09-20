Inter Cassano | Inzaghi? Allegri avrebbe vinto lo scudetto

Cassano colpisce ancora: Inzaghi butta Scudetti, Allegri li avvrebbe vinti tutti Antonio Cassano infiamma il dibattito calcistico con le sue frecciate taglienti su Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Durante l’intervista a ‘Viva El Futbol’, l’ex attaccante di Inter e Milan demolisce il tecnico nerazzurro: “In quattro anni ha vinto uno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Cassano: “Inzaghi? Allegri avrebbe vinto lo scudetto”

In questa notizia si parla di: inter - cassano

Cassano durissimo: «Inzaghi ha distrutto l’Inter! Chivu farà meglio»

Cassano contro Inzaghi: «Ha rovinato completamente l’Inter per questo motivo. E’ andato in Arabia perché…»

Cassano attacca Inzaghi: «Ha distrutto l’Inter, prenda in giro altri. Chivu farà meglio, spero in una cosa»

Cassano senza mezze misure sui problemi dell'Inter Vai su Facebook

L'Inter di Cassano Sommer in porta, Dumfries, Akanji, De Vrij e Carlos Augusto in difesa. Calhanoglu e Sucic in mezzo al campo con Luis Henrique e Thuram come esterni. Zielinski trequartista dietro Lautaro - X Vai su X

Con Allegri l'Inter vinceva lo Scudetto ogni anno, Cassano-show contro Inzaghi; Inter, Cassano-show contro Inzaghi: Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno; Inter, Cassano - show contro Inzaghi: Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno.

Cassano demolisce Inzaghi: “Quattro scudetti con Allegri” - Cassano duro sull'era Inzaghi all'Inter: la sentenza dell'ex attaccante nerazzurro che tira in ballo anche Allegri. Scrive calciomercato.it

Cassano: “Inzaghi bravo in nulla, ha vinto una minchia. Con Allegri erano 4 scudetti su 4” - E lo ha fatto nell'ultima puntata di Viva El Futbol, le sue parole ... Segnala fcinter1908.it