Inter Cassano | Inzaghi? Allegri avrebbe vinto lo scudetto

Ilprimatonazionale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cassano colpisce ancora: Inzaghi butta Scudetti, Allegri li avvrebbe vinti tutti Antonio Cassano infiamma il dibattito calcistico con le sue frecciate taglienti su Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Durante l’intervista a ‘Viva El Futbol’, l’ex attaccante di Inter e Milan demolisce il tecnico nerazzurro: “In quattro anni ha vinto uno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter cassano inzaghi allegri avrebbe vinto lo scudetto

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Cassano: “Inzaghi? Allegri avrebbe vinto lo scudetto”

In questa notizia si parla di: inter - cassano

Cassano durissimo: «Inzaghi ha distrutto l’Inter! Chivu farà meglio»

Cassano contro Inzaghi: «Ha rovinato completamente l’Inter per questo motivo. E’ andato in Arabia perché…»

Cassano attacca Inzaghi: «Ha distrutto l’Inter, prenda in giro altri. Chivu farà meglio, spero in una cosa»

Con Allegri l'Inter vinceva lo Scudetto ogni anno, Cassano-show contro Inzaghi; Inter, Cassano-show contro Inzaghi: Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno; Inter, Cassano - show contro Inzaghi: Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno.

inter cassano inzaghi allegriCassano demolisce Inzaghi: “Quattro scudetti con Allegri” - Cassano duro sull'era Inzaghi all'Inter: la sentenza dell'ex attaccante nerazzurro che tira in ballo anche Allegri. Scrive calciomercato.it

inter cassano inzaghi allegriCassano: “Inzaghi bravo in nulla, ha vinto una minchia. Con Allegri erano 4 scudetti su 4” - E lo ha fatto nell'ultima puntata di Viva El Futbol, le sue parole ... Segnala fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Cassano Inzaghi Allegri