Insulti razzisti alla Miss la denuncia di Fanny Tardioli L’ignoranza la più subdola delle armi

Spoleto (Perugia), 20 settembre 2025 – Ha raccolto solo commenti positivi, messaggi di approvazione e di sostegno la denuncia su Facebook di commenti razzisti nei suoi confronti lasciati sui social, postato da Fanny Tardioli, 24 anni di Campello sul Clitunno, Miss Umbria e seconda a Miss Italia. "Non ti curar di loro, vai avanti e non ti voltare non meritano ne il tuo sguardo ne il tuo tempo" ha scritto uno, "L'ignoranza è la più subdola delle armi che sono state usate per piegare la nostra società", la replica di un altro utente di Fb. "Sono solo leoni da tastiera da considerare meno di zero. Sogna ragazza sogna" un altro dei commenti, mentre un altro scrive "Non avrai messo la corona in testa ma sei la vincitrice morale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insulti razzisti alla Miss, la denuncia di Fanny Tardioli, “L’ignoranza la più subdola delle armi”

