CONCOREZZO – Sono entrate in funzione, in modalità sperimentale, le nuove telecamere T-Red installate dalla Provincia di Monza e della Brianza all’incrocio noto come “Malcantone”, nel territorio comunale di Concorezzo, tra la SP3 “d’Imbersago” e la SP13 “Monza–Melzo”, direttrici che collegano Monza, Brugherio, Agrate Brianza e Concorezzo e punti nevralgici della viabilità provinciale. L’intervento, che rientra nel piano provinciale per il rafforzamento della sicurezza stradale, ha portato all’installazione di quattro dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, uno per ciascuna delle direttrici che convergono sull’intersezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Installate telecamere T-Red in Brianza: multe automatiche fino a 666 euro grazie al “Grande Fratello” di Malcantone