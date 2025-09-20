Inquinamento marino l' appello dell' associazione Genesi | Basta palloncini in mare

"Questi sono i palloncini (vedi foto ndr) che i nostri pescatori impegnati alla cattura dei pesci serra hanno abbandonato sul pontile negli ultimi giorni. Tantissimi vengono gettati in mare perché è pensiero comune che il mare digerisca tutto e finiscono per essere mangiati dalle tartarughe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: inquinamento - marino

“Per proteggere il mare bisogna amarlo e per amarlo bisogna conoscerlo”: Ilaria Congiu racconta Breath, il suo documentario d’esordio sull’inquinamento marino

Inquinamento marino, Nappi (Lega) annuncia interrogazione: “De Luca, dove è finito il piano per il rilancio del litorale flegreo?”

Questa mattina, nell’Aula Magna del plesso nenni del Don Michele Arena, si è svolto un incontro di sensibilizzazione sull’inquinamento marino, rivolto agli studenti del corso CMN – Conduzione del Mezzo Navale (Nautico). Con questo incontro si è voluto accr Vai su Facebook

È stato rinnovato fino al 2029 il contratto di collaborazione tra Siot spa e Ocean srl per i servizi di prevenzione, monitoraggio e contrasto all'inquinamento marino nel porto di #Trieste. #ANSAAmbiente https://bit.ly/47OMVmD - X Vai su X

Inquinamento marino, l'appello dell'associazione Genesi: Basta palloncini in mare; Corte d’Appello riapre il processo smog di Torino, nuova udienza l’8 maggio; Giornata della Terra 2025, allarme Wwf su crisi climatica e natura, “urgente cambio di rotta”.

Cemento, inquinamento, overtourism e affitti brevi minacciano il Lago di Garda. L’appello degli ambientalisti - Oltre 18 milioni di turisti in estate, cementificazione selvaggia e acque inquinate minacciano il fragile ecosistema del lago ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Inquinamento marino e costiero da idrocarburi a Caprera: esercitazione dei volontari di Protezione Civile - Inquinamento marino e costiero da idrocarburi: uno scenario da incubo, sempre drammaticamente possibile, per l’ambiente pregiato dell’Arcipelago e per l’economia che vi trae non solo sostentamento in ... Come scrive unionesarda.it