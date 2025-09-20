Innovazione a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio
(Adnkronos) – Grande partecipazione ieri all’università degli studi Link per 'Generazione di Opportunità', l’appuntamento promosso dalla Regione Lazio e inserito tra i momenti di maggior rilievo della 'Rome Future Week', la manifestazione diffusa che per il terzo anno consecutivo anima Roma con un fitto calendario dedicato al futuro e all’innovazione. L’iniziativa ha posto al centro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: innovazione - rome
Ieri è stato un giorno speciale! Con Educazione 5.0 Lab, all’interno della Rome Future Week, abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria fatta di innovazione, confronto e creatività. Studenti, insegnanti, ricercatori e innovatori hanno lavorato insieme Vai su Facebook
Expo Consumatori a Maker Faire Rome 2025: innovazione responsabile e cittadini al centro! https://makerfairerome.eu/blog/expo-consumatori-maker-faire-rome-2025-innovazione-responsabile/… @MakerFaireRome #assoutenti #expoconsumatori - X Vai su X
Innovazione, a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio; Innovazione, a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio; Rome Future Week 2025, programma e ospiti della kermesse dedicata all'innovazione.
Innovazione, a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio - Grande partecipazione ieri all’università degli studi Link per 'Generazione di Opportunità', l’appuntamento promosso dalla Regione Lazio e inserito tra i momenti di maggior rilievo della 'Rome Future ... Da msn.com
Rome Future Week 2025, programma e ospiti della kermesse dedicata all'innovazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rome Future Week 2025, programma e ospiti della kermesse dedicata all'innovazione ... tg24.sky.it scrive