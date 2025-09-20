Innovazione a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio

(Adnkronos) – Grande partecipazione ieri all’università degli studi Link per 'Generazione di Opportunità', l’appuntamento promosso dalla Regione Lazio e inserito tra i momenti di maggior rilievo della 'Rome Future Week', la manifestazione diffusa che per il terzo anno consecutivo anima Roma con un fitto calendario dedicato al futuro e all’innovazione. L’iniziativa ha posto al centro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it