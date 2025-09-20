Innovazione a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio

Webmagazine24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Grande partecipazione ieri all’università degli studi Link per 'Generazione di Opportunità', l’appuntamento promosso dalla Regione Lazio e inserito tra i momenti di maggior rilievo della 'Rome Future Week', la manifestazione diffusa che per il terzo anno consecutivo anima Roma con un fitto calendario dedicato al futuro e all’innovazione. L’iniziativa ha posto al centro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: innovazione - rome

Innovazione, a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio; Innovazione, a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio; Rome Future Week 2025, programma e ospiti della kermesse dedicata all'innovazione.

innovazione rome future weekInnovazione, a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio - Grande partecipazione ieri all’università degli studi Link per 'Generazione di Opportunità', l’appuntamento promosso dalla Regione Lazio e inserito tra i momenti di maggior rilievo della 'Rome Future ... Da msn.com

innovazione rome future weekRome Future Week 2025, programma e ospiti della kermesse dedicata all'innovazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rome Future Week 2025, programma e ospiti della kermesse dedicata all'innovazione ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Innovazione Rome Future Week