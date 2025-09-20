Innocence replica puntate 20 settembre in streaming | Video Mediaset
A partire da oggi – sabato 20 settembre – sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili nuovi episodi della soap turca Innocence. Ecco i video delle puntate 22, 23 e 24. Hale riesce a convincere nuovamente Irem e Ilker a tornare insieme, e la notizia dell’annullamento del divorzio diventa subito di dominio pubblico. Irem e Ilker pubblicano un video in cui spiegano di aver avuto un momento di crisi, che però hanno superato. Ela cerca in tutti i modi di stare alla larga dall’uomo che ama. Bahar è sul banco degli imputati e Beril mostra in tribunale le foto che dimostrerebbero che Bahar ha “venduto” l’onore di Ela ad Harun. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
