Iniziò Coco Chanel continuarono Yves Saint Laurent e Gianni Versace ma il rapporto negli anni si è intensificato e non si limita ai costumi Come dimostra il festival che arriva a Milano
Q uesto matrimonio s’aveva da fare. Dopotutto, pur sempre di creatività e corpo si tratta. Pioniera è stata Coco Chanel, che nel 1924 collaborò con i Balletti Russi, ma nei decenni il connubio couture & danza si è ampliato in direzioni nuove, in inediti cortocircuiti. OnDance, Milano pronta a danzare con Roberto Bolle. Tante le novità X Leggi anche › I poteri beauty e wellness della danza. Perché iniziare subito La stessa Coco, per esempio, è diventata protagonista di Gabrielle Chanel, portato in scena nel 2019 al Bolshoi dall’étoile Svetlana Zakharova e attualmente in tour. L’ultimissimo esempio? Afanador, il balletto del lanciatissimo coreografo spagnolo Marcos Morau che ha debuttato il 4 settembre al Festival Romaeuropa: è ispirato alla figura di Ruvén Afanador, celebrato fotografo colombiano di moda (e di flamenco). 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: inizi - coco
“La bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere te stesso.” – Coco Chanel Ogni percorso di rinascita parte da una scelta: prendersi cura di sé, accettare i propri tempi, ritrovare armonia tra corpo e mente. La vera bellezza fiorisce quando t Vai su Facebook
In viaggio con Coco. Le foto di Gabrielle Chanel in vacanza ci portano alla scoperta delle destinazioni che hanno segnato la storia della maison - Nel 1913 in gonna lunga circondata dalle falesie a picco sul mare di Etretat. Riporta elle.com
Camelia e Chanel: 5 cose che dovete sapere sul fiore preferito di Coco - E se non si smette di imparare nemmeno quando quella persona non c'è più allora ecco che nasce un personaggio, un'icona. Secondo vogue.it