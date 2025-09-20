Q uesto matrimonio s’aveva da fare. Dopotutto, pur sempre di creatività e corpo si tratta. Pioniera è stata Coco Chanel, che nel 1924 collaborò con i Balletti Russi, ma nei decenni il connubio couture & danza si è ampliato in direzioni nuove, in inediti cortocircuiti. OnDance, Milano pronta a danzare con Roberto Bolle. Tante le novità X Leggi anche › I poteri beauty e wellness della danza. Perché iniziare subito La stessa Coco, per esempio, è diventata protagonista di Gabrielle Chanel, portato in scena nel 2019 al Bolshoi dall’étoile Svetlana Zakharova e attualmente in tour. L’ultimissimo esempio? Afanador, il balletto del lanciatissimo coreografo spagnolo Marcos Morau che ha debuttato il 4 settembre al Festival Romaeuropa: è ispirato alla figura di Ruvén Afanador, celebrato fotografo colombiano di moda (e di flamenco). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Iniziò Coco Chanel, continuarono Yves Saint Laurent e Gianni Versace, ma il rapporto negli anni si è intensificato e non si limita ai costumi. Come dimostra il festival che arriva a Milano